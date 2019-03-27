Xiaomi Mi 9X выглядит очень стильно

На просторах интернета появились качественные изображения нового смартфона Xiaomi Mi 9X, который вроде как скоро планируют анонсировать широкой аудитории. Стоит сказать, что некоторое время назад один весьма уважаемый источник уже говорил об этом устройстве и сообщал, что в апреле китайская компания покажет новый продукт. Так вот, если верить фотографиям, которые слил инсайдер, у смартфона будет вырез в дисплее, будет система из нескольких камер на тыльной панели и несколько интересных цветовых вариантов оформления корпуса. Не могу сказать, что дизайн чем-то удивляет, ведь у всех устройств на рынке примерно аналогичный внешний вид, но Xiaomi Mi 9X точно будет пользоваться спросом. Пока что мы просто ждем, когда же гаджет выпустят в свет.