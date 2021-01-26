Xiaomi Mi A2 Lite получил новое обновление с последним патчем безопасности Android

Xiaomi Mi A2 Lite переживает последний год регулярных обновлений программного обеспечения с выпуском исправления безопасности Android для устройства в январе 2021 года.

Xiaomi Mi A2 Lite не получит обновления операционной системы выше Android 10, но он будет продолжать получать обновления безопасности в течение 180 дней. Смартфон в его нынешнем виде больше не может получать новое обновление ОС, но все еще будет иметь обновления безопасности до июля 2021 года. Патч безопасности для Mi A2 Lite также обеспечивает оптимизацию производительности системы и улучшенную общую стабильность. Новое обновление вышла с номером сборки V11.0.17.0.QDLMIXM. Последнее обновление лишь обновляет Mi A2 Lite до последнего патча безопасности Google.