Xiaomi Mi A3: Snapdragon 665, стоковая Android и тройная камера

Xiaomi Mi A3 включает процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ расширяемой памяти. Также имеет 6-дюймовый экран AMOLED (1560 x 720) с сенсором отпечатков пальцев на дисплее и аккумулятор емкостью 4030 мАч с зарядкой 18 Вт. Mi A3 также имеет улучшенную камеру, предоставляя тройную настройку задней камеры (48-мегапиксельная + 8-мегапиксельная ультраширокая + 2-мегапиксельная глубина) и 32-мегапиксельная селфи-камера.

Другие заслуживающие внимания характеристики включают Android One (с Android Pie), USB-C, порт 3,5 мм и поддержку двух SIM-карт. К сожалению, новое устройство Xiaomi не поддерживает NFC. Xiaomi Mi A3 будет доступен в вариантах 4 ГБ / 64 ГБ и 4 ГБ / 128 ГБ.