Xiaomi Mi A3 в третий раз обновляют до Android 10

2020-04-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi A3; [95]
Компания Xiaomi начала распространение прошивки под номером V11.0.11.0 QFQMIXM для смартфона Xiaomi Mi A3. Это уже третья попытка китайского производителя обновить смартфона до Android 10 – предыдущие две провалились из-за большого количества ошибок. По словам Xiaomi, все проблемы были исправлены, и в этот раз обновление окажется успешным.

Напомним, что Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, слотом для карт памяти, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. При этом модуля NFC в смартфоне нет.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi A3
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