Xiaomi Mi A3 в третий раз обновляют до Android 10

Компания Xiaomi начала распространение прошивки под номером V11.0.11.0 QFQMIXM для смартфона Xiaomi Mi A3. Это уже третья попытка китайского производителя обновить смартфона до Android 10 – предыдущие две провалились из-за большого количества ошибок. По словам Xiaomi, все проблемы были исправлены, и в этот раз обновление окажется успешным.

Напомним, что Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, слотом для карт памяти, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. При этом модуля NFC в смартфоне нет.