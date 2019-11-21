Xiaomi Mi Band 3i ждать осталось не долго

Фитнес трекер Xiaomi Mi Band 3i представят 21 ноября.

Информация о гаджете практический нет. Но по большинству характеристик он будет напоминать Mi Band 3, но функционал может быть позаимствовано из четвертого поколения. Остальную информацию мы узнаем после презентации, также на каких рынках и где за какую цену планируют продавать.

По слухам в просторах интернета, старт продаж Xiaomi Mi Band 3i должен прийтись на 1 декабря, так как в честь этого события компания устроит 5-километровую пробежку в Бангалоре.