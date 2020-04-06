Xiaomi Mi Band 4 и Mi Band 3 получили обновление

Разработчики китайской компаний Xiaomi выпустили новое обновление для смарт-браслетов Mi Band 4 и Mi Band 3.

Обновление вышло с номером сборки V1.0.9.42. В ней разработчики исправили мелкие ошибки и недочеты системы. Также в обновление разработчики добавили новую функцию, которая позволяет разблокировать ноутбуки на Windows.

Ранее это функция работала только через сторонние приложения, а сейчас её встроили прямо в Mi Fit. Ещё китайская компания Xiaomi обновила фирменное приложение до версии 4.0.17. В ней разработчики поработали над ошибками и добавили авторизацию по Apple ID.