Xiaomi Mi Band 4 получит аккумулятор больше, чем у Mi Band 3

В сети продолжают появляться новые подробности о смарт-браслете Xiaomi Mi Band 4.

Mi Band 4 оснастят цветным дисплеем. Кроме этого, устройство получит Bluetooth 5.0, улучшенный датчик отслеживания пульса и аккумулятор на 135 мАч. Для сравнения, в актуальной модели Mi Band 3 объём батареи составляет 110 мАч.

Новый смарт-браслет, как и его предшественник, выйдет в двух версиях: XMSH08HM и XMSH07HM. Они будут отличаться наличием NFC-модуля для бесконтактных платежей. Поддержка сервиса Google Pay пока под вопросом. Xiaomi Mi Band 4 должен выйти уже в ближайшее время. Согласно утечкам, за обычную модель попросят в районе $28-43, а за версию с NFC придётся отдать где-то $72.