Xiaomi Mi Band 4 с цветным экраном появился на «живых» фотографиях

На просторах интернета появились очередные «живые» фотографии нового смарт-браслета Xiaomi Mi Band 4.

Новинка, как и предполагалось ранее, получит форм-фактор капсулы, которую надо будет устанавливать в силиконовый ремешок. На передней стороне устройства виднеется цветной дисплей с одной сенсорной кнопкой управления, а на задней — датчик сердцебиения и коннекторы для зарядки.

Согласно предыдущим утечкам, Mi Band 4 выйдет в двух версиях: XMSH08HM и XMSH07HM. Они будут отличаться наличием NFC-модуля. Обе модели оснастят аккумулятором на 135 мАч, Bluetooth 5.0 и новым зарядным устройством. Новинкам также приписывают ценник в районе 28-80 долларов США.

Анонс смарт-браслета Xiaomi Mi Band 4 должен состоятся уже в ближайшее время, но точной даты пока нет.