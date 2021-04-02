Xiaomi Mi Band 6 получил новую функцию через новое обновление

Трекер Xiaomi Mi Band 6 уже доступен в нескольких регионах, включая Китай.

Теперь трекер получил новое обновление OTA, которое включает новые функции. Обновление OTA для нового фитнес-трекера Xiaomi прилетает через приложение Mi Fit для пользователей Индии и Китая. Новое OTA добавляет функцию качества дыхания во сне на Xiaomi Mi Band 6.

Еще при запуске трекера, компания Xiaomi рассказала об этой функции, что она контролирует качество дыхания пользователя, пока владелец спит. А также теперь есть функция отслеживания сна с опциями REM и non-REM. Отслеживание быстрого сна в сочетании с качеством дыхания во сне может помочь пользователям определить, как часто испытывается дискомфорт во время сна. Чтобы обновить Mi Band 6 до последний прошивки, нужно убедиться, что приложение Mi Fit имеет версию 5.0.0.
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