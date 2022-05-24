Xiaomi Mi Band 7 выпустят уже завтра

Кстати говоря, будет улучшено отслеживание уровня кислорода в крови — браслет будет отслеживать ваши показания уровня SpO2 в течение всего дня и будет вибрировать, если он упадет ниже 90%. В браслете также есть калькулятор тренировочной нагрузки, основанный на EPOC (избыточное потребление кислорода после тренировки), рассчитанном на основе данных за последние 7 дней. Он даст вам совет о том, сколько отдыхать, чтобы восстановиться, и поможет вам набрать мышечную массу или сбросить жир. Некоторые функции, о которых ходят слухи, еще не подтверждены — режим постоянного отображения, встроенный GPS, умный будильник и другие. Тем временем Xiaomi объявила, что общий объем продаж её смарт-браслетов достиг 140 миллионов. Свою роль в этом сыграло 6-е поколение, достигнув 1 миллиона отгрузок за первый месяц с момента релиза.