Xiaomi Mi Band 7 выпустят уже завтра

Новый умный браслет Xiaomi Mi Band 7 будет выпущен завтра, но вы уже можете зарезервировать его в магазине компании на JD.com. Собственно, есть две версии — обычная и NFC. Хотя они будут доступны одновременно в Китае, есть вероятность, что глобальный запуск версии с NFC состоится позже (это было в случае с Mi Band 6 NFC). Во всяком случае, о цене пока ничего не сказано. Для 6-го поколения обычная модель стоила 45 долларов, а модель NFC — 55 долларов. Новое поколение обещает серию обновлений, начиная с дисплея большего размера — 1,62 дюйма по сравнению с 1,56 дюйма. Xiaomi утверждает, что полезная площадь экрана была увеличена на 25%, что облегчит проверку вашего здоровья и данные о физических упражнениях.

Кстати говоря, будет улучшено отслеживание уровня кислорода в крови — браслет будет отслеживать ваши показания уровня SpO2 в течение всего дня и будет вибрировать, если он упадет ниже 90%. В браслете также есть калькулятор тренировочной нагрузки, основанный на EPOC (избыточное потребление кислорода после тренировки), рассчитанном на основе данных за последние 7 дней. Он даст вам совет о том, сколько отдыхать, чтобы восстановиться, и поможет вам набрать мышечную массу или сбросить жир. Некоторые функции, о которых ходят слухи, еще не подтверждены — режим постоянного отображения, встроенный GPS, умный будильник и другие. Тем временем Xiaomi объявила, что общий объем продаж её смарт-браслетов достиг 140 миллионов. Свою роль в этом сыграло 6-е поколение, достигнув 1 миллиона отгрузок за первый месяц с момента релиза.
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