Xiaomi Mi Band 8 Pro показали на пресс-рендерах

Сегодня компания Xiaomi объявила, что официальная презентация фитнес-браслета Mi Band 8 Pro состоится уже 14 августа. Также производитель опубликовал несколько изображений, раскрывающий дизайн и некоторые характеристики устройства. Судя по тизерам, перед нами больше умные часы, нежели фитнес-трекер. Итак, Mi Band 8 Pro оснастят крупным 1,74-дюймовым экраном с кадровой частотой 60 Гц, плотностью пикселей 336 PPI и отображением 16,7 миллиона цветовых оттенков, функцией всегда включённого экрана, приёмником GPS, модулем NFC, а также улучшенными датчиками для измерения ЧСС и SpO2. Остальные характеристики и цена будут объявлены уже на презентации.

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