Xiaomi Mi Bunny 2S созданы для детей

Компания Xiaomi довольно часто выпускает интересные решения, которые стоят недорого и делают нашу жизнь чуточку проще. В этот раз разработчики решили выпустить новую версию умных часов Xiaomi Mi Bunny 2S, которые являются идеальным решением для детей. Вы можете подарить такое устройство своему чаду, после чего пользоваться всеми благами современных технологий — можно следить за тем, что делает ваш ребенок, где он находится и так далее. Для подростков это уже не так привлекательно, ведь часы выполнены в довольно детском варианте. А вот ребенку лет до восьми такое устройство явно понравится и пользоваться им ребенок будет с большим удовольствием, а вы получите дополнительную возможность следить за тем, что делает ваш ребенок и где он.