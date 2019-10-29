Xiaomi Mi CC9 Pro получит шикарную камеру

На протяжении длительного времени производители смартфонов радовали нас разными бонусами вроде более мощного процессора, большего объема оперативной памяти и всего в таком духе. Однако довольно быстро оказалось, что смартфоны в плане технологий уже упираются в свой потолок и нужно что-то придумать, дабы удивлять потенциальных покупателей. У смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro это планируют делать через пять камер на тыльной панели, которые позволяют вам снимать в высоком разрешении, делать крутые снимки на большом расстоянии и так далее. Конечно, пока что говорить о качестве еще рано, ведь нужно сначала посмотреть на реальные примеры фотографий. Но, это случится уже после официальной презентации, которая состоится пятого ноября.