Xiaomi Mi CC9 Pro получит камеру на 108 Мп и Snapdragon 730G

Как известно, первым смартфоном Xiaomi со 108 Мп камерой стал Mi Mix Alpha, однако его появление в продаже ожидается только в следующем году. Сегодня известный информатор Xiaomishka поделился подробностями о первом коммерческом смартфоне китайского производителя с камерой на 108 Мп. Речь идет об устройстве среднего уровня Xiaomi Mi CC9 Pro. Помимо многомодульной камеры с главным датчиком разрешением 108 Мп, аппарат получит производительную восьмиядерную платформу Snapdragon 730G. Официальный анонс этого смартфона состоится уже 24 октября.