Xiaomi Mi CC9 Pro со 108 Мп камерой показали на рендере

Компания Xiaomi опубликовала официальный рендер смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, тем самым подтвердив факт его разработки. Согласно тизеру, официальный дебют ожидаемой новинки состоится уже 5 ноября в Пекине. Само изображение демонстрирует главную особенность смартфона – основную камеру с пятью модулями и двумя вспышками. Главный модуль в этой камере имеет датчик изображения разрешением 108 Мп, а модуль телефото – возможность пятикратного оптического зума. Ни того, ни другого в смартфонах Xiaomi еще не было.