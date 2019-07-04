Xiaomi Mi CC9e с чипом Snapdragon 665 протестировали в бенчмарке Master Lu

Вчера компания Xiaomi анонсировала первый в мире смартфон с новым процессором Snapdragon 665 — Xiaomi Mi CC9e. А сегодня новинку уже успели протестировать в китайском бенчмарке Master Lu.

Аппарат, согласно отчёту, набрал почти 179 тысяч баллов. Для сравнения, Redmi Note 7 с процессором Qualcomm Snapdragon 660 получает в этом же тесте около 165 тысяч. То есть новый чипсет слегка обходит своего предшественника в производительности. В основном он набирает больше «попугаев» только благодаря новому модулю Adreno 610 AIE GPU, который отвечает за обработку функции ИИ. В остальном же процессоры оказались почти идентичными.

Xiaomi Mi CC9e оснастили 6-дюймовым HD+ экраном с AMOLED-матрицей и со встроенным сканером отпечатков пальцев. Устройство получило тройную камеру, 4/6 ГБ ОЗУ, аккумулятор на 4030 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C, фронтальную камеру на 32 Мп и разъём для наушников. Ценник аппарата в Китае стартует от $190.