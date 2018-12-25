Xiaomi Mi Car Charger Basic более доступное зарядное устройство для автомобиля

Xiaomi начала продавать более дешевую версию своего автомобильного зарядного устройства Mi Car Charger Basic. Новая модель доступна за $ 6.

Mi Car Charger Basic имеет два USB-выхода. Один из них поддерживает Qualcomm Quick Charge 3.0 с выходами 5V/3A, 9V/2A и 12V/1.5A, а второй порт поддерживает только выход 5V/1A. Весь блок сделан из пластика. Для сравнения, стандартное автомобильное зарядное устройство Mi поддерживает функцию быстрой зарядки от обоих портов USB, хотя каждый из них может выдавать напряжение 5 В/2,4 А, и вы можете получить максимум 3,6 А, выходящие из обоих портов одновременно. Эта модель изготовлена ​​из алюминия и стоит $ 10.

Разница в цене невелика, но все же, вы можете сэкономить несколько долларов перейдя на более дешевую модель.