Xiaomi Mi Dual Driver наушники с двумя драйверами и пассивным шумоподавлением

Глава Xiaomi India Ману Кумар Джейн представил новые наушники Xiaomi Mi Dual Driver, которые стали лауреатами премии iF Gold Award 2020.

Mi Dual Driver — это проводные наушники с двумя динамическими драйверами, которые обеспечат насыщенный бас, четкий звук и низкий уровень искажения.

Ещё наушники Xiaomi Mi Dual Driver получили пассивное шумоподавление.

На корпусе наушников есть магнитное крепление, для защиты кабеля от путаницы. Ещё на проводе наушников размещён пульт с кнопкой воспроизведение/паузы, при длительном нажатии на которую включается голосовой помощник.

Стоят наушники всего 11 долларов.