Xiaomi Mi Full Screen TV Pro от 210$

Xiaomi в Китае представила линейку смарт-телевизоров Mi Full Screen TV Pro.

В этот ряд вошли три версии, которые отличаются лишь диагоналями дисплеев: 43, 55 и 65 дюймов.

Экран во всех моделях занимает 97% площади всей передней панели и имеет разрешение 4K c возможностью воспроизведения 8K-видео.

Поставляться устройства будут с операционной системой Android, под управлением нового 12-нанометрового восьмиядерного процессора Amlogic в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Новинки ещё получили поддержку технологий Dolby Audio и DTS HD Sound.