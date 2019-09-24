Xiaomi Mi Full Screen TV Pro выглядит шикарно

Официально представлен новый телевизор Xiaomi Mi Full Screen TV Pro, который может похвастаться приличной диагональю дисплея в 65 дюймов при разрешении 4К. То есть, если вы очень хотите получить продвинутый телевизор именно с 4К, а еще и с такой большой диагональю, при этом желания отдавать слишком уж много денег за данное устройство у вас нет, то смело можно смотреть в сторону данной новинки. У телевизора очень мелкие рамки, их почти не видно, плюс отлично реализована операционная система, плюс цена очень низкая. А при выборе телевизора это важный параметр, ведь не каждый может себе позволить телевизор за безумные деньги. Хочется чего-то доступного и с хорошими характеристиками. Именно для них данный телевизор и был создан.