Xiaomi Mi Gaming Laptop подешевел на 100 долларов

Достаточно часто китайские производители делают своим поклонникам настоящий подарок, снижая стоимость на ту или иную технику. На текущий момент производитель решил снизить стоимость на ноутбуки Xiaomi Mi Gaming Laptop, которые теперь стоят на 130 долларов дешевле. Правда, стоит учитывать, что сейчас эта акция не добралась до нашего региона и купить ноутбук с приличной скидкой могут разве что жители Китая и соседи этой страны. Но, с другой стороны, никто не мешает заказать устройство прямиком из Китая с доставкой, в этом случае экономия по сравнению с местным рынком составит примерно 100 долларов, а это весьма неплохо на самом деле, ведь на эти деньги можно мышку купить, например. Сроков поступления ноутбуков со скидкой на наш рынок пока что нет.