Xiaomi Mi Gaming Laptop удивил стоимостью

Только вчера мы говорили про игровой ноутбук Xiaomi Mi Gaming Laptop, как сегодня уже в сети пользователи активно обсуждают данное устройство. Дело в том, что при стоимости в 950 долларов это действительно очень доступный продукт, который позволит вам играть в большинство современных игр на высоких или даже ультра-настройках графики. Плюс, если вы просто хотели себе хороший производительный ноутбук для работы или дома, то теперь у вас будет возможность за небольшую сумму получить крутое решение. Да, может компания и не займет со своей новинкой топы по продажам, ведь геймеры смотрят в сторону уже популярных брендов, но присмотреться к новинке обязательно стоит. Есть ощущение, что в будущем Xiaomi покажет себя даже лучше, чем потенциальные конкуренты по рынку. Будем ждать новостей и стоимость для России.