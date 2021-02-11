Xiaomi Mi MIX 4 может получить технологию камеры под дисплеем

Xiaomi уже подтвердила, что в этом году компания выпустит новый смартфон серии Mi MIX. В преддверии выпуска Mi MIX 4 в сети появляется все больше и больше информации, связанной со смартфоном.

По слухам сети, смартфон будет иметь полноэкранный дизайн, это значит что Xiaomi может стать одним из первых производителей телефонов, выпустившим смартфон с технологией камеры под дисплеем. Компания ранее дразнила технологию камеры под дисплеем, используя прототип устройства. Также есть слухи о том, что Mi MIX 4 может иметь четырехсторонний водопад с изгибами 88 градусов, который недавно был представлен Xiaomi. Однако, это не подтверждено компанией.
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