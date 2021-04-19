Xiaomi Mi MIX 4 может получить встроенную камеру

Согласно последним сообщениям, во второй половине года Xiaomi планирует анонсировать новый смартфон в семействе MIX, и он может называться Mi MIX 4.

В Твиттере главный дистрибьютор Ice Universe подтвердил, что флагман Mi MIX 4 будет использовать камеру, встроенную под экран, а также может быть оснащен изогнутым экраном почти без краев и некоторыми другими новыми технологиями.

Кроме того, предыдущие отчеты также показали, что Xiaomi Mi MIX 4 может быть оснащен дисплеем AMOLED нового поколения, способным отображать изображения в формате QHD +, с поддержкой частоты обновления экрана 120 Гц.

За производительность смартфона будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 888 или 888 Plus, который поддерживает 5G и зум-объектив Periscope. Этот объектив способен обеспечить 120-кратный цифровой зум.
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