Xiaomi Mi MIX Fold официально представлен

Как и обещали инсайдеры, Xiaomi официально анонсировала Mi MIX Fold во второй день своей презнтации. Новое устройство Mi MIX — первое складное устройство компании. За основу производительности новинки взят процессор Qualcomm Snapdragon 888, а ещё это первый телефон с камерой с жидкими линзами и первый телефон Xiaomi с встроенным чипом обработки изображений. Mi MIX Fold имеет складывающуюся внутрь конструкцию, как Samsung Galaxy Z Fold 2 и Huawei Mate X2, он покрыт стеклом Gorilla Glass 5, но имеет специальную керамическую версию с текстурированной спинкой. Стоит отметить, что Xiaomi решила тоже использовать соотношение сторон 4:3, тогда как внешний дисплей имеет соотношение 27:9. Стоимость устройства в базовой комплектации составляет 1500 долларов.