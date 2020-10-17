Xiaomi Mi Max 3 начал получать обновление MIUI 12

Компания Xiaomi ещё в августе выпустила обновление MIUI 12 для Mi Max 3 в Китае. Спустя два месяца, Mi Max 3 начал получать обновление MIUI 12 на мировом рынке.

В MIUI 12 компания Xiaomi добавила новые анимации, Dark Mode 2.0, Animated Always-on Display ( AOD + ), Super Wallpapers и многое другое. Xiaomi Mi Max 3 является последним Mi Max серии смартфоном. Теперь Xiaomi начала выпускать MIUI 12 для этого телефона в качестве последнего крупного обновления.

Mi Max 3 в настоящее время находятся в стабильной бета-версии, что означает, что они доступны только ограниченному кругу пользователей. Номера сборок для глобальной и русской версии телефонов: V12.0.1.0.QEDMIXM и V12.0.1.0.QEDRUXM.