Xiaomi Mi Max 4 получит громадный дисплей

В сети появилась информация о смартфоне Xiaomi Mi Max 4, который компания планирует выпустить в самое ближайшее время. Главная особенность новинки в том, что смартфон получит действительно громадный дисплей с диагональю 7,2 дюйма — этого предостаточно, чтобы вы могли играть в любимые игры или смотреть сериалы с максимальным удовольствием. Пока что информации о прочих характеристиках смартфона нет, но в самое ближайшее время можно ждать анонс, ведь появились уже и фотографии новинки, и разнообразные мелкие детали о процессоре и оперативной памяти. Вероятно, в ближайшем будущем компания покажет действительно шикарное устройство, которое отличается от потенциальных конкурентов по целому ряду параметров и характеристик.