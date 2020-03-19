Xiaomi Mi Mix 2020 может получить подэкранную камеру

2020-03-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Mix 2020; [93]
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mi Mix 2020 или Mi Mix 4, выход которого ожидается во второй половине этого года. Устройству прочат полноэкранный дизайн без вырезов и отверстий, подэкранную фронтальную камеру на 20 Мп, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления изображения 120 Гц, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108-Мп, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и модулем с телеобъективом, быструю проводную и беспроводную зарядку, а также модуль NFC для бесконтактных платежей. Ориентировочная цена Xiaomi Mi Mix 2020 составляет 940 долларов.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 2020
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