Xiaomi Mi Mix 2020 может получить подэкранную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mi Mix 2020 или Mi Mix 4, выход которого ожидается во второй половине этого года. Устройству прочат полноэкранный дизайн без вырезов и отверстий, подэкранную фронтальную камеру на 20 Мп, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления изображения 120 Гц, тройную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108-Мп, 12-Мп сверхширокоугольным модулем и модулем с телеобъективом, быструю проводную и беспроводную зарядку, а также модуль NFC для бесконтактных платежей. Ориентировочная цена Xiaomi Mi Mix 2020 составляет 940 долларов.