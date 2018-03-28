Xiaomi Mi Mix 2S официально анонсировали

Компания Xiaomi вчера удивила своих фанатов новинкой Xiaomi Mi Mix 2S, о которой говорили так долго. Оказалось, что производитель решил не экспериментировать с дизайном и просто улучшил свой продукт прошлого поколения. Сюда поставили самый производительный на рынке мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 845, достаточно оперативной и встроенной памяти, чтобы даже в минимальной комплектации спокойно уделывать конкурентов. С другой стороны, здесь еще и очень крутая камера, на уровне iPhone X по мнению авторитетных источников. Для большинства пользователей этого будет достаточно, чтобы влюбиться в новый флагман и пойти в магазин за покупкой. Вот так нужно смартфоны анонсировать, чтобы у всех челюсть отвисла. И без всяких там челок в верхней части экрана, без лишних наворотов и дизайнерских решений.