Xiaomi Mi Mix 2S официально анонсировали

2018-03-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi Mi Mix 2S; [60]
Компания Xiaomi вчера удивила своих фанатов новинкой Xiaomi Mi Mix 2S, о которой говорили так долго. Оказалось, что производитель решил не экспериментировать с дизайном и просто улучшил свой продукт прошлого поколения. Сюда поставили самый производительный на рынке мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 845, достаточно оперативной и встроенной памяти, чтобы даже в минимальной комплектации спокойно уделывать конкурентов. С другой стороны, здесь еще и очень крутая камера, на уровне iPhone X по мнению авторитетных источников. Для большинства пользователей этого будет достаточно, чтобы влюбиться в новый флагман и пойти в магазин за покупкой. Вот так нужно смартфоны анонсировать, чтобы у всех челюсть отвисла. И без всяких там челок в верхней части экрана, без лишних наворотов и дизайнерских решений.


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