Xiaomi Mi Mix 2S получил крутую камеру

Проект DxOMark оценил камеру нового смартфона Xiaomi Mi Mix 2S на уровне iPhone X. Точнее, камера в плане фотографии даже лучше — смартфон получил 101 балл за качество снимков. Это больше, чем у 98% смартфоном на рынке. В плане видео смартфон немного проигрывает, всего 88 баллов за видео, но в целом оценка равна новому яблочному флагману. Ранее в Apple могли говорить, что их смартфоны дороже, потому что у них там матрица крутая и все такое, камера хорошо снимает, но теперь какие будут аргументы? Китайский флагман с ценником в 530 долларов за минимальную комплектацию уделал яблочный флагман за 1300 долларов в плане фото. Разве можно еще говорить о том, что китайские смартфоны в чем-то проигрывают своим прямым конкурентам и все в таком духе? Нет, Xiaomi явно показала, что рынок можно менять в свою сторону.