Xiaomi Mi Mix 2S вошел в топ камерофонов по версии DxOMark

Специалисты авторитетного ресурса DxOMark очень высоко оценили возможности двойной камеры флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, одарив его суммарной оценкой в 97 баллов. За фотовозможности аппарат получил 101 балл, как и iPhone X. Видео было оценено в 88 баллов, в то время как флагман Apple имеет всего на один балл больше. Авторы ресурса хвалят новый алгоритм шумоподавления, хорошее качестве фото в темное время суток и очень быструю систему фазового автофокуса. Отметим, что в новом рейтинге DxOMark Xiaomi Mi Mix 2S делит третье место с iPhone X и Huawei Mate 10 Pro.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2S оснастили 5,99-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп с оптическим зумом и основным сенсором Sony IMX363, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, фронтальной камерой с поддержкой разблокировки по лицу пользователя, аккумулятором на 3400 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0, NFC и предустановленной операционной системой Android 8.0 Oreo. Версия с 6+64 ГБ памяти оценена в 527 долларов, 6+128 ГБ – 575 долларов, а специальное издание на 8+ 256 ГБ обойдется в 639 долларов. Старт продаж запланирован на 3 апреля.