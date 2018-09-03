Xiaomi Mi Mix 3 будет поддерживать 5G интернет

2018-09-03, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Mi Mix 3; [95]
Соучредитель Xiaomi и президент Lin Bin выложил фото Xiaomi Mi Mix 3, его последняя фотография показывает телефон с его баром состояния «5G».

Сам снимок был произведен на испытательной станции 5G, «NR5G» относится к стандарту 5G New Radio , который охватывает технологии суб-6GHz и mmWave. Qualcomm уже имеет два модема, которые поддерживают новые стандарты 5G и обеспечивают скорость от 2 Гбит/с до 5 Гбит/с. Предположительно, один из них находится внутри Mi Mix 3. Lin Bin намекнул что, Xiaomi Mi Mix 3 может стартовать в конце октября.

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