Xiaomi Mi Mix 3 уже в продаже в России

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация, что компания Xiaomi планирует выпустить в продажу смартфон, у которого на фронтальной панели помимо дисплея больше ничего не будет. Вскоре в Китае был показан смартфон Xiaomi Mi Mix 3, который действительно обзавелся полноценным дисплеем на всю фронтальную панель. Новинка очень понравилась пользователям, но на территорию России завозили только серые варианты без гарантии и так далее. Теперь на территории России Xiaomi Mi Mix 3 продается официально, его стоимость составляет 45 тысяч рублей и при своих характеристиках это вполне адекватная стоимость. Думаю, потенциальному покупателю понравится набор возможностей и уникальный внешний вид устройства.