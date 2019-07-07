Xiaomi Mi Mix 4 и его функции

Ресурс Xiaomishka опубликовал некоторые любопытные подробности по смартфону, включая главную особенность и цену. Итак, если информатор не ошибается, Mi Mix 4 получит 64-Мп основную камеру, причем это будет не известный сегодня сенсор Samsung GW1, а неанонсированный сегодня аналог от Sony.Следующим флагманом китайской Xiaomi, как ожидается, станет Mi Mix 4. Презентация девайса должна состояться осенью, но информации по девайсу пока немного: аппарат точно будет построен на Snapdragon 855 и продолжит серию с прицелом на дизайн.О стоимости новинки пока неизвестно.