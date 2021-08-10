Xiaomi Mi Mix 4 оценен в 770 долларов

Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Mi Mix 4. Новинку оснастили подэкранной селфи-камерой разрешением 20 Мп, 8-ядерной платформой Snapdragon 888 Plus, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, основной камерой с главным модулем на 108 Мп (датчик ISOCELL Bright HMX оптического формата 1/1,33 дюйма и оптической стабилизацией), перископным модулем на 8 Мп (5-кратный оптический зум) и 13-Мп сверхширокоугольным модулем, аудиосистемой Harman Kardon со стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт, габаритами 162,65:75,35:8,02 мм, массой 225 граммов, 8 или 12 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти. Цена базовой версии составляет 770 долларов.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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