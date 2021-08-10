Xiaomi Mi Mix 4 полностью рассекречен

В сети появились изображения с подробными характеристиками смартфона Xiaomi Mi Mix 4, официальный релиз которого состоится уже завтра. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, подэкранной камерой и дактилоскопом, а также защитным стеклом Gorilla Glass Victus, чипсет Snapdragon 888 Plus, ОЗУ LPDDR5 со скоростью 6400 Мбит/с, флеш-память UFS 3.1, основную камеру с главным модулем на основе 108-Мп датчика ISOCELL Bright HMX оптического формата 1/1,33 дюйма, сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и 8-Мп перископным модулем с 5-кратным оптическим зумом, стереодинамики Harman Kardon, поддержку UWB, АКБ на 4500 мАч, проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 50 Вт, металлическую рамку, черную, белую и голубую расцветки, размеры 162,65:75,35:8,02 мм и массу 225 г.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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