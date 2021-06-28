Xiaomi Mi Mix 4 получит поддержку быстрой зарядки до 120 Вт

Компания Xiaomi поделилась некоторыми подробностями, касаемо нового устройства Xiaomi Mi Mix 4. Новинка получит большой аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки до 120 Вт. Это не только проводная зарядка, но еще и поддержка беспроводной зарядки на 80 Вт. Что касается других характеристик: смартфон получит многомодульную заднюю камера с основным датчиком на 108 МП. Xiaomi Mi Mix 4 также будет иметь новый пользовательский интерфейс MIUI 13. Сообщается, что устройство будет работать на платформе Snapdragon. Более подробная информация об устройстве появится в ближайшие месяцы.