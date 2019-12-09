Xiaomi Mi Mix 4 получит подэкранную фронтальную камеру

В этом году компания Xiaomi уже представила концептуальный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha с занимающим почти всю поверхность экраном и 108-Мп камерой, а совсем скоро она должна показать не менее продвинутую модель Xiaomi Mi Mix 4. Сегодня в сети появились схемы патента, который объясняет устройство подэкранной фронтальной камеры. При включении камеры дисплей над ней становится прозрачным, а в состоянии покоя камера скрывается от глаз при помощи независимых пикселей. Официальный анонс Xiaomi Mi Mix 4 ожидается на выставке CES 2020 уже в начале января или на MWC 2020 в конце февраля.