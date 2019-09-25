Xiaomi Mi Mix 4 с двойной фронтальной камерой показали на рендере

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о новом флагманском смартфоне компании Xiaomi, которая несколько дней назад представила «смартфон будущего» Mi Mix Alpha. Если верить источнику, китайский производитель готовит к выходу первый в мире смартфон с двойной фронтальной камерой, которая врезана под экран и становится видимой по мере необходимости. Скорее всего, данная технология будет использована в смартфоне Mi Mix 4 или в Xiaomi Mi 10, выход которого ожидается в начале следующего года. Самому Xiaomi Mi Mix 4 приписывают камеру с главным датчиком изображения 108-Мп и топовый процессор Snapdragon 855 Plus.