Xiaomi Mi Mix 4 с поддержкой 5G засветился в базе TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о некоем смартфоне Xiaomi с модельным номером M1908F1XE, который имеет поддержку сотовых сетей пятого поколения. Сейчас у китайского производителя есть лишь один смартфон с поддержкой 5G, и это Xiaomi Mi Mix 3 5G. По словам источников, за наименованием M1908F1XE скрывается Xiaomi Mi Mix 3s или Xiaomi Mi Mix 4, выход которого должен состояться в октябре этого года. Ранее один из боссов Xiaomi Ван Тен Томас заявил, что Xiaomi Mi Mix 4 получит более быструю зарядку, чем актуальный флагман Xiaomi Mi 9.