Xiaomi Mi Mix Alpha 5G стоит 2800 долларов

Официально представлен самый необычный смартфон на рынке Xiaomi Mi Mix Alpha 5G. У него есть такой набор бонусов, что просто даже страшно представить, как основные конкуренты будут воевать с таким набором функций. начнем с того, что экран смартфона полностью опоясывает устройство — одна сплошная панель закрывает и переднюю, и заднюю стороны смартфона. Экран есть даже на тыльной стороне и выглядит это очень необычно. Также есть модуль 5G, который позволяет передавать данные на очень высоких скоростях, есть шикарная камера и прочие бонусы, которые позволят продукту выйти в топ. Хотя, конечно, стоит такая красота 2800 долларов и далеко не каждый сможете себе такое позволить. Ждем цену для нашего рынка и можно будет говорить предметнее.