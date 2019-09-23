Xiaomi Mi Mix Alpha получит камеру на 108 Мп

Xiaomi опубликовала в социальной сети постер, который подтвердил одну из главных особенностей смартфона Mi Mix Alpha.

Аппарат оснастят камерой с основным модулем на 108 Мп с 8-кратным приближением от Samsung ISOCELL Bright HMX с разрешением 12032×9024 пикселей. Снимок будет весить около 40 Мб.

Смартфон получит OLED-дисплей с загнутыми на 90 градусов краями, который будет занимать 100% площади передней панели. Аппарат оснастят подэкранным сканером отпечатков пальцев, топовым чипом Snapdragon 855 Plus, модемом 5G и 12 ГБ ОЗУ.