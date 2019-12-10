Xiaomi Mi Mix Alpha уже можно заказать в Европе

Недавно стало известно о начале производства и скором начале китайских продаж концептуального смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha. Если верить авторитетному инсайдеру Судханшу Амбхоре, вариант с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти скоро выйдет в Европе. Пока речь идет о показах в некоторых фирменных розничных магазинах Mi Store, а не полноценных продажах. Впрочем, некоторые европейские онлайн-магазины уже открыли прием предварительных заказов по цене в 3200 евро. Точные сроки появления смартфона на прилавках пока не раскрываются.