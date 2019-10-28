Xiaomi Mi Note 10 Pro получит экран-водопад и 108-Мп камеру

Известный искатель утечек Судханшу Амбхоре поделился подробностями о топовом смартфоне Mi Note 10 Pro и его младшей версии Mi Note 10, которая, возможно, является копией модели СС9 Pro. Итак, последний получит 8-ядерный процессор Snapdragon 730G, 6,4-дюймовый «дисплей-водопад», аккумулятор на 4000 мАч, быструю зарядку на 30 Вт, модуль NFC, 3,5-мм разъем и тройную камеру с модулями на 108 Мп, 16 Мп (сверхширик) и 12 Мп (телефото) Мп. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется примерно в 370 долларов.

Что до Mi Note 10 Pro, то ему прочат флагманский процессор Snapdragon 855 Plus, 6,7-дюймовый «экран-водопад» с частотой обновления 90 Гц, зарядку мощностью 40 Вт, а также старшую версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.