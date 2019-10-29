Xiaomi Mi Note 10 и Mi CC9 Pro представляют собой один смартфон

Авторитетный инсайдер Xiaomishka заявил о том, что Xiaomi Mi Note 10 и Mi CC9 Pro представляют собой один и тот же смартфон. Разница лишь в том, что первое название будет использоваться в международной продаже, а второе на китайском рынке. Напомним, что смартфон получит восьмиядерный процессор, Snapdragon 730G, 6,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, аккумулятор ёмкостью 5140 мАч, ИК-излучатель и три версии: 6/64 ГБ, 8/128 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Его главной особенностью станет так называемая пентакамера. Первый модуль оснащается оптической стабилизацией, телеобъективом с 10-кратным гибридным и 50-кратным цифровым зумом. Второй модуль получил датчик на 12 Мп и оптику с фокусным расстоянием 50 мм и диафрагмой F/2,0. Третий модуль оснащается датчиком на 108 Мп, оптической стабилизацией и объективом с апертурой F/1,7. Четвертый получил 20 Мп сенсор и сверхширокоугольный объектив. Что до пятой камеры, то обычный модуль для съемки макро. Официальный анонс Mi CC9 Pro запланирован на 5 ноября.