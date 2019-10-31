Xiaomi Mi Note 10 и Mi CC9 Pro протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфонов Mi Note 10 и Mi CC9 Pro, которые еще не были представлены официально. Как и следовало ожидать, почти одинаковые показатели производительности в Geekbench лишь подтверждают информацию о том, что Xiaomi Mi Note 10 и Mi CC9 Pro представляют собой один и тот же смартфон. Первый выйдет на международном рынке, а второй в Китае. Оба оснащаются 6 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie. Официальный дебют Xiaomi Mi CC9 Pro запланирован на 5 ноября.