Xiaomi Mi Note 11 Pro получит камеру со 100-кратным зумом

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Xiaomi CC 11 и CC 11 Pro, которые еще не были представлены официально. При этом в глобальной продаже данные модели появятся под названиями Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro. Младшую модель могут выпустить на августовской презентации вместе с прошивкой MIUI 13, смартфоном Mi Mix 4 и планшетом Mi Pad 5. Устройству прочат OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 780G или Snapdragon 778G, а также основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и модулем телефото.

Старшая модель должна получить процессор Snapdragon 870, камеру с главным датчиком оптического формата 1/1,3 дюйма и телевик с пятикратным оптическим зумом и 100-кратным гибридным.