Xiaomi Mi Note 11 Pro получит камеру со 100-кратным зумом

Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Xiaomi CC 11 и CC 11 Pro, которые еще не были представлены официально. При этом в глобальной продаже данные модели появятся под названиями Mi Note 11 и Mi Note 11 Pro. Младшую модель могут выпустить на августовской презентации вместе с прошивкой MIUI 13, смартфоном Mi Mix 4 и планшетом Mi Pad 5. Устройству прочат OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, восьмиядерную платформу Snapdragon 780G или Snapdragon 778G, а также основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и модулем телефото.

Старшая модель должна получить процессор Snapdragon 870, камеру с главным датчиком оптического формата 1/1,3 дюйма и телевик с пятикратным оптическим зумом и 100-кратным гибридным.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Note 11 Pro
Xiaomi Mix Fold 2 получит подэкранную ка...
Китайские инсайдеры поделились подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, выход которого ожида...
Проблемы с перегревом OnePlus 9 Pro реше...
Проблемы с перегревом OnePlus 9 Pro были исправлены с помощью последнего обновления OxygenOS. Об этой инф...
Lava Z2 Max новый индийский смартфон...
Индийский производитель телефонов Lava выпустила новый смартфон Z2 Max. Смартфон является пятым продуктом...
Дебютировал смартфон Samsung Galaxy F22 ...
Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy F22. Новинка будет выпущена в Индии по цене около 154 ...
Новый смартфон Realme с номером модели R...
Новый смартфон Realme с номером модели RMX3333 прошел сертификацию китайского агентства TENAA. В листинге...
Poco X3 Pro - недорогой смартфон с чипом...
Xiaomi завоевывает рынок смартфонов, выпуская качественные, недорогие, но обладающие впечатляющими характ...
Samsung Galaxy S22 получит улучшенную си...
Ожидается, что следующим флагманским смартфоном Samsung станет Galaxy S22, который появится на прилавках ...
Sony Xperia 1 III еще не скоро выйдет в ...
Профильный ресурс Phone Arena сообщил о том, что топовые смартфоны Sony Xperia 1 III и Xperia 5 III появя...
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor