Xiaomi Mi Note 4 и его функции

Аппаратная платформа гаджета базируется на новейшем процессоре Snapdragon 675. За питание устройства будет отвечать батарея емкостью 3400 мАч.Камера на фронтальной панели будет оснащена оптическим модулем на 16 МП. Главная камера будет сдвоенной и получит датчики изображения на 12 МП и 5 МП.Фаблет Mi Note 4 заимствует дизайн у флагмана Meizu 16th. То есть дисплей новинки будет безрамочным и лишен выреза. Впрочем, рамки будут более узкими, из-за чего соотношение экрана и передней панели превысит 92%, а у Meizu 16th эта величина составляла 91,18%. Формат экрана составит 18:9 либо 19:9 при разрешении Full HD+. Кроме того, в поверхность дисплея вмонтируют дактилоскопический сканер.О стоимости смартфона пока неизвестно.