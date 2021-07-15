Xiaomi Mi Notebook 14 Pro выйдет без дискретной графики

Компания Xiaomi объявила о том, что ноутбуки Mi Notebook 14 Pro и Mi Notebook Ultra 15 будут представлены уже в конце текущего месяца. По словам источников, перед нами переименованные RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15, дебютировавшие на китайском рынке еще весной этого года. Новинки выйдут в Индии в версиях только с интегрированным графическим адаптером Intel Xe. Вариант с дискретной графикой китайский производитель выпускать не планирует.

Напомним, что RedmiBook Pro 14 оснащается 16 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем на 512 ГБ, экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2.5К и кадровой частотой 60 Гц, чипом Intel Core 11-го поколения, цельнометаллическим корпусом, батареей ёмкостью 56 Втч, блоком питания на 65 Вт, дактилокопом в кнопке включения, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6 и разъемом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Notebook 14 Pro
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