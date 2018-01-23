Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 официально представили

Компания Xiaomi обновила свой ноутбук - теперь он называется Xiaomi Mi Notebook Air 13.3, эта модель поставляется на процессорах Intel Core восьмого поколения и хотя какого-то прироста производительности это вам не даст, все же свежую модель процессора получить хочется. Изменили так же и цвет корпуса, теперь он темно-серый, как у старшей модели, что немного сбивает с толку. Графику на экран ноутбука выводит видеокарта GeForce MX150 с 2 гигабайтами собственной памяти, во всем остальном это тот же ноутбук. То есть, дизайн, основные компоненты и разъемы остались на прежнем месте, изменили лишь немного начинку и сменили цвет корпуса. Не могу сказать, что это крутое обновление, но при стоимости в 845 долларов это вполне крутой ноутбук с современным железом, который уделает конкурентов по всем параметрам.